Регулировка входных дверей в Киеве и Киевской области: на что обратить внимание

Входные двери ПВХ – вариант, который уже активно используется в коммерческой и административной недвижимости, но также становится все популярнее в жилом секторе. Сложно найти более удачное сочетание относительно невысокой цены, приятного внешнего вида и отличных эксплуатационных качеств.

При этом они долговечные и требуют минимального ухода. Единственное условие, которое требуется соблюдать неукоснительно – регулировка входных дверей. Это поддерживает ее полную работоспособность и компенсирует износ из-за эксплуатации.

Нет конкретных рекомендаций, как часто нужно регулировать входную дверь. Стандартный совет заключается в том, чтобы профилактически выполнять эту работу дважды в год. Регулировка входных дверей является частью общего технического обслуживания. Вне очереди регулировать конструкцию необходимо в конкретных случаях, когда входная дверь:

больше не закрывается должным образом, возникли сквозняки;

с трудом открывается или закрывается, плохо работает ручка;

царапает раму или пол вблизи.

Регулировка важна, ведь входная дверь из ПВХ защищает вас, обеспечивает тепло- и шумоизоляцию. В свою очередь неправильно отрегулированная конструкция может привести к теплопотерям, облегчит взлом. Кроме того, это может повредить пол в вашем доме. Лучше иметь хорошо регулируемую входную дверь.

Как происходит регулировка входной двери?

Для начала стоит определить, в чем именно заключается проблема. От этого будет зависеть и способ решения. Так, если полотно цепляет раму снизу, тогда требуется отрегулировать по высоте, если по бокам рамы, тогда поможет горизонтальная регулировка, а при возникновении сквозняков или слишком тугом или легком открытии/закрытии нужно скорректировать прижимную силу.

После того, как источник проблемы определен, нужно выполнить следующие действия, чтобы отрегулировать входную дверь из ПВХ:

По высоте. Используя шестигранный ключ, отрегулируйте регулировочные винты на дверных петлях. Поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, чтобы поднять дверцу, против часовой стрелки, чтобы опустить ее.

По боковому смещению. Принцип действия тот же, что и в предыдущем пункте, только нужно использовать соответствующий регулировочный винт. Желательно проверять точность выставленного полотна;

По силе прижима. Винты регулировки прижимной силы обычно расположены напротив винтов регулировки высоты. Поработайте с этими винтами, используя шестигранный ключ, пока не найдете правильную настройку.

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