Регулировка входных дверей в Киеве и Киевской области: на что обратить внимание

Входные двери ПВХ – вариант, который уже активно используется в коммерческой и административной недвижимости, но также становится все популярнее в жилом секторе. Сложно найти более удачное сочетание относительно невысокой цены, приятного внешнего вида и отличных эксплуатационных качеств.
При этом они долговечные и требуют минимального ухода. Единственное условие, которое требуется соблюдать неукоснительно – регулировка входных дверей. Это поддерживает ее полную работоспособность и компенсирует износ из-за эксплуатации.
Нет конкретных рекомендаций, как часто нужно регулировать входную дверь. Стандартный совет заключается в том, чтобы профилактически выполнять эту работу дважды в год. Регулировка входных дверей является частью общего технического обслуживания. Вне очереди регулировать конструкцию необходимо в конкретных случаях, когда входная дверь:
- больше не закрывается должным образом, возникли сквозняки;
- с трудом открывается или закрывается, плохо работает ручка;
- царапает раму или пол вблизи.
Регулировка важна, ведь входная дверь из ПВХ защищает вас, обеспечивает тепло- и шумоизоляцию. В свою очередь неправильно отрегулированная конструкция может привести к теплопотерям, облегчит взлом. Кроме того, это может повредить пол в вашем доме. Лучше иметь хорошо регулируемую входную дверь.
Как происходит регулировка входной двери?
Для начала стоит определить, в чем именно заключается проблема. От этого будет зависеть и способ решения. Так, если полотно цепляет раму снизу, тогда требуется отрегулировать по высоте, если по бокам рамы, тогда поможет горизонтальная регулировка, а при возникновении сквозняков или слишком тугом или легком открытии/закрытии нужно скорректировать прижимную силу.
После того, как источник проблемы определен, нужно выполнить следующие действия, чтобы отрегулировать входную дверь из ПВХ:
- По высоте. Используя шестигранный ключ, отрегулируйте регулировочные винты на дверных петлях. Поверните шестигранный ключ по часовой стрелке, чтобы поднять дверцу, против часовой стрелки, чтобы опустить ее.
- По боковому смещению. Принцип действия тот же, что и в предыдущем пункте, только нужно использовать соответствующий регулировочный винт. Желательно проверять точность выставленного полотна;
- По силе прижима. Винты регулировки прижимной силы обычно расположены напротив винтов регулировки высоты. Поработайте с этими винтами, используя шестигранный ключ, пока не найдете правильную настройку.
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