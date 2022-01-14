Белла Хадид показала новую фигуру в нижнем белье Леди Гага поразила фанов редким фото в повседневном образе » Появился полный трейлер второго сезона «Воспитанных волками» Продолжение фантастического сериала, который продюсирует Ридли Скотт, начнёт выходить с 4 февраля. Второй сезон «Воспитанных волками» расскажет о том, как андроиды Отец и Мать вместе с шестью детьми, которых они опекают, прибывают в колонию атеистов на планете Кеплер-22. Роботы стремятся сберечь детей, чтобы возродить человечество, и потому защищают их от митраистов и от «ребёнка» Матери. К главным ролям в сериале вернулись Аманда Коллин («Ужасная женщина»), Абубакар Салим (актёр озвучки Байека в Assassin’s Creed Origins) и Трэвис Фиммел, также известный по «Викингам». Продолжение «Воспитанных волками» будет выходить в онлайн-кинотеатре HBO Max в США, а в России — в «Амедиатеке». #воспитанныеволками #hbomax #новости