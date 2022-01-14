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Появился полный трейлер второго сезона «Воспитанных волками»

Продолжение фантастического сериала, который продюсирует Ридли Скотт, начнёт выходить  с 4 февраля.

Второй сезон «Воспитанных волками» расскажет о том, как андроиды Отец и Мать вместе с шестью детьми, которых они опекают, прибывают в колонию атеистов на планете Кеплер-22. Роботы стремятся сберечь детей, чтобы возродить человечество, и потому защищают их от митраистов и от «ребёнка» Матери.

К главным ролям в сериале вернулись Аманда Коллин («Ужасная женщина»), Абубакар Салим (актёр озвучки Байека в Assassin’s Creed Origins) и Трэвис Фиммел, также известный по «Викингам».

Продолжение «Воспитанных волками» будет выходить в онлайн-кинотеатре HBO Max в США, а в России — в «Амедиатеке».

#воспитанныеволками #hbomax #новости

14 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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