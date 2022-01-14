Поставки СПГ из США в 5 раз превысили объемы «Газпрома».

Поставки СПГ из США в 5 раз превысили объемы «Газпрома».

Импорт сжиженного природного газа в ЕС бьет рекорды за два года на фоне действий Кремля, который пытается удержать Европу на газовом крючке.

Европейские страны получили альтернативу от американской стороны после резкого сокращения поставок российского «Газпрома», которое началось осенью и практически сошло на нет зимой в разгар отопительного сезона. К слову, компания-монополист так и не пополнила запасы в собственных европейских хранилищах, где на начало 2022 года было меньше газа, чем в конце отопительных сезонов трех из пяти последних лет. В первые дни января нового года страны западной Европы закупали СПГ в объеме 250 млн кубометров в сутки, подсчитали в Bloomberg.

Согласно данным операторов, собранным агентством, потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на максимальном уровне с декабря 2019-го. Большая часть этого газа пришла из США, откуда в середине декабря в вояж через Атлантику отправились более 20 танкеров-газовозов, спасая Европу от газового и энергетического кризиса. В результате поставки американского газа в Евросоюз в 5 раз превысили объемы, которые в январе своим ключевым клиентам качал «Газпром».

По данным Eustream, среднесуточный объем поставок из России 1-9 января упал до 54 млн кубометров, что примерно вдвое ниже, чем в те же даты годом ранее.

Напомним, Европа, как и ожидалось, пережила газовую лихорадку и начинает адаптироваться к новым условиям. 7 января к закрытию торгов февральские газовые фьючерсы упали почти на 14% — цена на газ в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров.

Сообщалось, что российская компания-монополист «Газпром» значительно сократила перекачку газа через территорию Украины в начале 2022 года. 4 января был зафиксирован самый низкий уровень транзита за два года. Такие объемы в последний раз наблюдались в январе 2020 года.

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