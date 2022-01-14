Леди Гага поразила фанов редким фото в повседневном образе

Известная американская певица и актриса Леди Гага удивляет экстравагантными и яркими макияжами. Она очень редко появляется на публике без макияжа, но теперь артистка удивила естественным образом.

На днях знаменитость опубликовала редкое фото на странице в инстаграме. Леди Гага предстала перед камерой в повседневном образе – черном свитшоте.

Поклонники делятся впечатлениями от редкого фото знаменитости в комментариях. Большинство в восторге от природной красоты Леди Гаги:

«Королева»;

«Безупречная»;

«Ты такая волшебная»;

«Ты очень красивая»;

«Имеешь непревзойденный вид»;

«Ты красавица, как всегда».

В подписи на фото Леди Гага поблагодарила за то, что ее номинировали на премию SAG Awards. Она призналась, что давно мечтала о профессии актрисы.

«Мое сердце тронуло то, что я признана коллегами-актерами. Для меня имеет большое значение быть включенным в художественное сообщество храбрых людей с воображением», – поделилась звезда.

Текст публикации Леди Гаги

Я очень благодарна, что SAG Awards номинировал меня за мою игру в House of Gucci вместе с Джаредом Лето за лучшую мужскую роль второго плана. Я давно мечтала стать актрисой и училась этому с детства, потому что была увлечена повествованием историй через искусство. Мое сердце трогало то, что я признана коллегами-актерами. Для меня имеет большое значение быть включенным в художественное сообщество храбрых людей с воображением. Искренне спасибо и поздравляю всех других номинантов, а также всех актеров в фильмах в этом году – вы лучшие, и для меня есть честь быть в вашей компании. Чувствую себя очень эмоционально. Люблю всех вас очень сильно.