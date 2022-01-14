Кремль пригрозил разместить ракеты в Латинской Америке для обстрела США

Россия не видит оснований для продолжения консультаций по безопасности с США, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, возглавлявшего российскую делегацию на переговорах в Женеве, Вашингтон «фактически сказал нет» по ключевым элементам проекта соглашений, предложенных Москвой в декабре.

Это отказ от расширения НАТО (включая принятие Грузии и Украины), отвод инфраструктуры блока к границам 1997 года и неразмещение наступательных вооружений в опасной близости от границ РФ.

«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым выпустить пар российской позиции, сбросить давление, снять напряжение, а при этом, прикрываясь диалогом по фрагментам, продолжать процесс геополитического, военного освоения все новых территорий», — заявил Рябков в интервью RTVI.

«Нам отступать некуда, позади Москва», — сказал он, добавив, что Россия «найдет альтернативы» и никогда «не прогнется» под давлением и шантажом.

Одним из вариантов, как следует из слов Рябкова, может стать размещение российских вооружений в дружественных латиноамериканских странах — например, в Венесуэле.

Сценарий, повторяющий карибский кризис 1962 года, когда мир оказался на волосок от ядерной войны не исключен: все будет зависеть от «действий американских коллег», заявил Рябков.