Кадры нового фильма с Райаном Рейнольдсом попали в Сеть

Научно-фантастическая драма «Имя наше — Адам» обзавелась официальной датой выхода. Онлайн-кинотеатр Netflix покажет фильм 11 марта 2022 года.

Кадры из нового фильма уже гуляют по Сети. Так, накануне был опубликован момент, в котором Райан Рейнольдс запечатлен в обнимку с Зои Салдана, которая тоже снимается в картине.

Другой кадр показывает забавный момент закулисья. Рейнольдс машет кулаками перед Марком Руффало, делая вид, что бьет его в лицо, а за происходящим наблюдает Уокер Скобелл.

Фильм «Имя наше — Адам» застрагивает тему путешествий во времени. Адам в роли Рейнольдса оказывается в прошлом ради поисков отца-ученого (Руффало). На родителя главного героя охотятся недоброжелатели, и дабы спасти папу, Адам намерен предупредить его об опасности, однако, чтобы это сделать, ему будет нужна помощь его самого в юности (Скобелл).

В фильме также снялись: Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Мелани Хьюберт, Люси Гест, Бен Уилкинсон и Алекс Маллари.

Режиссером фильма выступает Шон Леви, который ранее работал над картинами «Главный герой» и «Ночь в музее», передает «Киноафиша».