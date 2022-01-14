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Европарламент проведет экстренное заседание в связи с угрозой Украине

В Европарламенте 17 января пройдет экстренное заседание по евробезопасности и Украине

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 17 января проведет экстренное заседание по вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. В нем примет участие глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Как сообщили в Европейской народной партии (ЕНП), на внеочередном заседании будет обсуждаться архитектура безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины, а также у границ Украины с Россией.

Депутаты также выступили с предложением провести дебаты по евробезопасности на следующей пленарной сессии, которая стартует 17 января в Страсбурге. Но в пресс-службе партии объяснили, что запрос был сделан слишком поздно, а поэтому утвержденная повестка сессии уже вряд ли изменится.

14 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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