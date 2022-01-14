Европарламент проведет экстренное заседание в связи с угрозой Украине

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 17 января проведет экстренное заседание по вопросам безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины. В нем примет участие глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Как сообщили в Европейской народной партии (ЕНП), на внеочередном заседании будет обсуждаться архитектура безопасности Европы в свете продолжающегося кризиса на востоке Украины, а также у границ Украины с Россией.

Депутаты также выступили с предложением провести дебаты по евробезопасности на следующей пленарной сессии, которая стартует 17 января в Страсбурге. Но в пресс-службе партии объяснили, что запрос был сделан слишком поздно, а поэтому утвержденная повестка сессии уже вряд ли изменится.