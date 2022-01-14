ЕС начал расследование против «Газпрома» из-за сокращения поставок газа

Евросоюз собирает информацию в связи с поведением «Газпрома», который в 2021 году резко сократил поставки газа на свой ключевой рынок сбыта.Поведение российской газовой монополии, на которую приходится более трети всего газа, потребляемого Евросоюзом, вызывает вопросы, заявила в четверг еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

«Компания на фоне растущего спроса ограничивает поставки. Это довольно редкое поведение на рынке», — сказал она на пресс-конференции в Брюсселе .

Ситуация с ценами на газ, которые в течение последнего года взлетали почти в 10 раз, превышая в моменте 2200 долларов за тысячу кубометров, является «очень высоким приоритетом» для европейских властей, поскольку «каждый европеец ощутил, как увеличиваются счета за энергию», сказала Вестагер (ее цитирует Politico).

В рамках расследования, начатого по ходатайству Польши, Еврокомиссия запросила информацию у ряда поставщиков и продолжает ждать ответов от «Газпрома», сказала Еврокомиссар.

Пресс-служба российского холдинга сообщила, что находится в контакте с Брюсселем и уже передала часть необходимой информации.

«Газпром», напомним, прекратил продажи газа в ЕС на спотовом рынке через собственную электронную платформу и решил ограничиться только долгосрочными контрактами в августе. Это произошло через несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить проект «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета, которые запрещают одной компании быть одновременно и поставщиком газа и владельцем трубопровода.

К концу 2021 года и в январе 2022-го спад поставок «Газпрома» принял обвальный характер. В первые дни нового года компания качала в ЕС лишь 54 млн кубометров в сутки — вдвое меньше, чем в те же даты годом ранее.

Пустыми «Газпром» оставил и свои хранилища в Германии и Австрии, где на начало 2022 года было меньше газа, чем в конце отопительных сезонов трех их пяти последних лет.

«На европейском газовом рынке есть существенные элементы дефицита из-за действий России», — заявил во вторник глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

«Нынешние низкие поставки российского газа в Европу совпадают с повышенной геополитической напряженностью вокруг Украины. Россия могла бы увеличить поставки в Европу по крайней мере на треть — это главное», — добавил он.