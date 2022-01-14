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Джордж Клуни может спасти свой брак за 60 тысяч

«Есть 300 способов»: Джордж Клуни может спасти свой брак за 60 тысяч

Амаль Аламуддин не хочет возвращаться в постель к Джорджу Клуни — актер не дает ей спать. И речь не о супружеском долге, а об апноэ. Заливистые раскаты храпа постоянно будят Амаль. Портал PopCornNews попытался узнать, как вернуть тишину в постель четы Клуни.

Оказалось, что бороться с храпом сложно даже в 2022 году. Об этом рассказал врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин. Эксперт уточняет, что справиться с апноэ можно рядом способов, но без консультации врачей Клуни не обойтись:

«Два основных метода лечения. Сипап-терапия — изменение дыхания с помощью спецприбора, а также использование спецпротезов, похожих на капы, как у боксеров. Есть около 300 способов борьбы с храпом, но практически ничто из них не работает, кроме этих двух. Хороший прибор стоит 50-60 тысяч рублей, а совсем простенькие капы — от 4 тысяч, но они практически не работают. Индивидуально подбираемые — до 30 тысяч рублей».

14 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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