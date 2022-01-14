Джордж Клуни может спасти свой брак за 60 тысяч

Амаль Аламуддин не хочет возвращаться в постель к Джорджу Клуни — актер не дает ей спать. И речь не о супружеском долге, а об апноэ. Заливистые раскаты храпа постоянно будят Амаль. Портал PopCornNews попытался узнать, как вернуть тишину в постель четы Клуни.

Оказалось, что бороться с храпом сложно даже в 2022 году. Об этом рассказал врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин. Эксперт уточняет, что справиться с апноэ можно рядом способов, но без консультации врачей Клуни не обойтись: