Дания обвинила Россию, Китай и Иран в шпионаже

Дания предупредила о растущей угрозе шпионажа со стороны России, Китая, Ирана и других стран, направленного в том числе против Арктического региона, где мировые державы борются за ресурсы и морские пути.

Датская служба безопасности и разведки заявила, что было много примеров попыток шпионажа против Дании.

«В последние годы возросла угроза со стороны иностранных разведок в отношении Дании, Гренландии и Фарерских островов», – заявил в одном из докладов глава контрразведки Датской службы безопасности и разведки Андерс Хендриксен.

В докладе упоминается произошедший в 2019 году инцидент с поддельным письмом, якобы отправленным министром иностранных дел Гренландии американскому сенатору, в котором говорилось о готовящемся референдуме о независимости острова.

«Весьма вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в Интернете российскими агентами влияния, которые хотели создать неразбериху и возможный конфликт между Данией, США и Гренландией», – говорится в документе.

Российское посольство пока не отреагировало на просьбу о комментарии.

В докладе также говорится, что иностранные спецслужбы, в том числе из Китая, России и Ирана, пытаются установить контакт со студентами, исследователями и компаниями, для сбора информации о датских технологиях и исследованиях.