ЦРУ тайно готовит элитных украинских спецразведчиков

Стало известно о секретной программе подготовки в США элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки. Информацию обнародовал портал Yahoo News.

Со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, знакомых с инициативой, издание сообщило, что программу подготовки курирует ЦРУ США. Якобы она стартовала в 2015 году и базируется на тайном объекте на юге Штатов.

При этом накануне администрация президента США Джо Байдена расширила эту программу, уточнил бывший высокопоставленный сотрудник разведки, поддерживающий связи с коллегами в правительстве.

СМИ пишет, силы, обученные ЦРУ, могут сыграть решающую роль в случае эскалации на восточной границе Украины.