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Белла Хадид показала новую фигуру в нижнем белье

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась бекстейджем со съемки рекламы нижнего белья бренда Victoria’s Secret и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

25-летнюю манекенщицу запечатлели на красном фоне с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Она показала свою фигуру, сидя в черном комплекте белья и туфлях-лодочках на каблуках такого же цвета. Ее образ дополнили крупные висячие серьги и пояс на талии со стразами. Известно, что автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman).

«Мое тело — мой храм», — подписала знаменитость пост, который набрал больше 490 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под постом. «Ты в действительности ангел», «Сногсшибательная», «Самый красивый человек на планете», «Тело мечты», «Боже, очень сексуально», — высказывались они.

14 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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