Андроиды наступают: вышел трейлер комедии «Большой баг» от Netflix

Французская научно-фантастическая комедия «Большой баг» обзавелась полноценным трейлером. Netflix планирует показать картину 11 февраля.

Режиссером фильма «Большой баг» выступил Жан-Пьер Жене. Ранее мэтр подарил кинематографу такие шедевры, как «Амели» и «Город потерянных детей».

Новый фильм посвящен восстанию технологий над человеком. В картине демонстрируется мир будущего, когда люди повсеместно взаимодействуют с искусственным интеллектом. Новые андроиды решают захватить мир, а домашние роботы-ассистенты остаются на стороне своих владельцев и, дабы уберечь от беды, заточают их в собственном доме. Вот только в одной из комнат у людей возникает конфликт.

Судя по трейлеру, зрителя ждет яркий фильм с причудливыми декорациями, совмещающими в себе современный стиль и атмосферу середины 20 века.

В актерский состав фильма «Большой баг» вошли: Доминик Пинон, Эльза Зильберштейн, Андре Дюссолье, Изабель Нанти, Альбан Ленуар, Клод Перрон, Стефан Де Гродт, Юссеф Хажди, Клер Шуст и Франсуа Леванталь.

Примечательно, что Жан-Пьер Жене заявил о себе после шестилетнего перерыва. Предыдущей работой режиссера стал телевизионный исторический фильм «Казанова» с Диего Луной в 2015 году, после которого он не создавал полнометражные проекты до нынешнего момента, передает «Афиша».

Источник фото: трейлер «Большой баг»