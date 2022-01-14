Акт о защите суверенитета Украины — США готовят беспрецедентную помощь

Сенат США опубликовал законопроект о помощи Украине. В российских СМИ, рассказывая об этом документе акцентируют внимание на санкциях, которые Штаты готовы ввести против России в случае новой агрессии по отношению к Украине. Но этот документ больше чем про санкции. Его официальное название «Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022» («Акт о защите суверенитета Украины от 2022 года».)
Я не буду пересказывать его весь, остановлюсь на особо заинтересовавших меня моментах.
Военная поддержка.
Конгресс, традиционно, заявляет что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом предусматривает весьма конкретную поддержку украинской армии. Так, в течении 30 дней после вступления закона в силу, госсекретарь должен будет направить в оборонный комитет Конгресса стратегию помощи украинской армии. Эта стратегия будет не секретной, но допускаются приложения под грифом “секретно”. Она, в частности предусматривает “план передачи Украине оборонных вооружений, ранее выделенных для операций в Афганистане” (sec.103). Помимо поставок вооружения, США предусмотрят и его техническое обслуживание.
Госдепу разрешено предусмотреть 500 млн долларов в 2022 году экстренной помощи Украине, при этом Конгресс обязуется рассмотреть заявку о выделении помощи не позже чем через 15 дней после ее подачи. Еще 3 млн. предусмотрено на повышение квалификации украинских военных. Также “Конгресс считает, что при необходимости, Правительство Соединенных Штатов должно предоставить прямые кредиты Украине для закупки оборонного вооружения и оборонных услуг (sec.108)”. Эти кредиты не отменяют тех 500 млн долларов, о которых говорилось выше.
Борьба с дезинформацией и свобода слова.
Не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен представить соответствующим комитетам план по противодействию и борьбе с дезинформацией со стороны РФ (sec.201)
Он должен предусматривать:
— поддержку свободных и независимых СМИ в Украине;
— План оказания помощи правительству Украина в борьбе с разжиганием ненависти и раскола внутри страны; борьбе с ботофермами;
— программы повышения медиаграмотности в Украине
— рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода (для них предусматривается финансирование в 155 млн долларов на 2022 год – к слову, работе Радио Свобода посвящена целая статья — №202);
— рекомендации по увеличению поддержки независимых СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию, русскоязычное население, проживающее в оккупированном Крым, ОРДЛО и “по всей Украине”
Соединенные Штаты готовы предоставить “дополнительную поддержку правительству Украины по предотвращению усилий внутренней дестабилизации, в том числе путем обмена разведданными и поддержки реформ и усилий по борьбе с коррупцией” (sec.201).
И о России.
Показательно название 207 статьи. “ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИЕ ОБ АКТИВАХ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И ЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ. Этот пункт предусматривает, что вся информация должна быть предоставлена госдепом для изучения профильных комитетов не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу.
Отчет должен включать:
— информацию о финансовом положении высших российских чиновников, а также олигархов.
— предполагаемую “чистую” стоимость их активов и известные источники доходов указанных лиц
— отдельно — активы, инвестиции, банковские счета, деловые отношения в РФ и за рубежом, информацию о бенефициарном праве Владимира Путина и членов его семьи (включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер)
— оценка общего годового дохода и личных расходов Владимира Путина и членов его семьи в период с 2017 по 2021 годы;
Скачать текст «Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022» можно по ссылке.
Leave a Reply