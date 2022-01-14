Акт о защите суверенитета Украины — США готовят беспрецедентную помощь

Сенат США опубликовал законопроект о помощи Украине. В российских СМИ, рассказывая об этом документе акцентируют внимание на санкциях, которые Штаты готовы ввести против России в случае новой агрессии по отношению к Украине. Но этот документ больше чем про санкции. Его официальное название «Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022» («Акт о защите суверенитета Украины от 2022 года».)

Я не буду пересказывать его весь, остановлюсь на особо заинтересовавших меня моментах.

Военная поддержка.

Конгресс, традиционно, заявляет что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом предусматривает весьма конкретную поддержку украинской армии. Так, в течении 30 дней после вступления закона в силу, госсекретарь должен будет направить в оборонный комитет Конгресса стратегию помощи украинской армии. Эта стратегия будет не секретной, но допускаются приложения под грифом “секретно”. Она, в частности предусматривает “план передачи Украине оборонных вооружений, ранее выделенных для операций в Афганистане” (sec.103). Помимо поставок вооружения, США предусмотрят и его техническое обслуживание.