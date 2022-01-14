Ахеджакову сделали чернокожей в американской «Иронии судьбы»

«О судьбе» режиссера Марюса Вайсберга не получил даже дату премьеры, но уже несколько раз оскандалился. Сперва американскую «Иронию судьбы» активно ругали за каст простые зрители, а теперь на фильм взъелась сама Лия Ахеджакова.

Оказалось, что подругу Нади в фильме заменит Фикиле Мктвала — «смешная, активная и обаятельная», по словам режиссера, театральная актриса, приехавшая в Нью-Йорк из Южной Африки. Ахеджакову эта замена не только разозлила, но и испугала — ее комментарий приводит «КП».

«Ой, какой ужас. Вы знаете, меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбы» уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!» — возмущается легенда советского кино.

Источник фото: Legion-Media