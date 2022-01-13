В Госдепартаменте призвали не поддаваться на «дезинформационные уловки» Москвы

Никого не должно удивлять, что Россия займется распространением дезинформации об обязательствах, которые не были взяты после нынешних американо-российских переговоров, или что она продолжит провокации в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине. Об этом в среду заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем всех не поддаваться на очередные дезинформационные уловки Москвы», — сказал Прайс, обращаясь к журналистам, добавив, что американская делегация обменялась сегодня мнениями со своими союзниками, чтобы выяснить, как лучше всего продолжить диалог с Россией относительно Украины.

По словам Прайса, союзники по Североатлантическому альянсу изложили во время встречи свои взгляды на области, в которых НАТО и Россия потенциально могли бы добиться совместного прогресса в целях укрепления коллективной безопасности не только для Запада, но и для всего мира в целом. Среди таких вопросов, как отметил представитель Госдепартамента – взаимодействие между Вашингтоном и Москвой для снижения рисков, увеличения прозрачности, улучшение линий связи и усиление контроля над вооружениями.

«Соединенные Штаты и союзники по НАТО ясно дали понять [Москве], что мы никому не позволим… прекратить проведение политики открытых дверей в НАТО, которая всегда была основной для альянса с момента его основания», — подчеркнул Прайс.

По его словам, США по-прежнему намерены заниматься дипломатической работой и ведением диалога, однако все это может «принести результаты только в… контексте деэскалации [ситуации вокруг Украины].

«Ведение переговоров ради самих переговоров не было нашей целью… Целью… являются ответные шаги [со стороны России], которые позитивно скажутся на… безопасности США, Трансатлантического Альянса НАТО и наших европейских партнеров, — отметил Прайс, — Если мы хотим добиться прогресса, если мы хотим прийти к этим взаимным шагам, это должно будет происходить в контексте деэскалации».