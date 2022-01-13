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У звезды нового «Отряда самоубийц» отобрали дорогую вещь на вечернем шоу

У звезды нового «Отряда самоубийц» отобрали дорогую вещь на вечернем шоу

Актер и бывший рестлер Джон Сина, известный также благодаря многочисленным мемам в интернете, становится полноценной кинозвездой. Все благодаря полюбившемуся публике образу супергероя Миротворца, впервые появившегося в блокбастере «Отряд Самоубийц. Миссия Навылет».

Теперь режиссер фильма Джеймс Ганн продолжает покорять новые высоты, и свет увидел целый сериал «Миротворец» с Синой в главной роли. По этому поводу Джон посетил вечернее шоу Джимми Фэллона.

Рестлер рассказал о том, кто такой Миротворец на самом деле. Оказалось, что супергерой отчаянно хочет быть принят обществом, однако особенности характера ему постоянно мешают. Ведущему тем временем крайне полюбился супергеройский шлем, и он провел в нем большую часть выпуска, параллельно слушая гостя.

«Он тяжелый и дорогой, но я оставляю его себе», — заявил Фэллон.

Источник фото: Legion-Media

13 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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