У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы

У комедийного боевика «Красное уведомление», в котором снялись Галь Гадот, Дуэн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс, появятся два сиквела. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Стриминговый сервис Netflix снимет продолжение картины. Ожидается, что съемки начнутся в начале 2023 года. Режиссер первой части Роусон Маршалл Тербер уже приступил к написанию сценария. Согласно собеседнику издания, в новых проектах снимутся звезды оригинальной картины, а также появятся новые персонажи.

В Netflix пока никак не прокомментировали информацию о создании сиквелов.

Комедийный боевик вышел на Netflix 12 ноября 2021 года. Сюжет картины рассказывает о том, как вор предметов искусства Нолан Бут объединяется с агентом ФБР Джоном Хартли для поиска драгоценного яйца, которое древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопатре. Вскоре выясняется, что за драгоценностью охотится еще один человек по кличке «Слон» (Bishop).