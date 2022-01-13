Том Холланд может стать ведущим церемонии «Оскар 2022»

Американская Киноакадемия объявила, что впервые с 2017 года у церемонии вручения премий «Оскар» будет ведущий. Пока неизвестно, кому именно предстоит вести главное шоу киноиндустрии, но одним из наиболее вероятных кандидатов считается исполнитель роли Человека-Паука Том Холланд.

Ранее сам актер заявлял, что не отказался бы от такой возможности, а теперь источники близкие к организаторам церемонии утверждают, что предварительные переговоры с ним уже проведены.

Также было объявлено, что Гленн Вайс будет руководить телевизионной трансляцией «Оскар 2022» — он делает это седьмой раз подряд — с Уиллом Пэкером в качестве продюсера.

Напомним, что популярный американский телеведущий Джимми Киммел был хозяином шоу в 2017 и 2018 годах. Последние три года рейтинг трансляции неуклонно снижался — с 26,62 миллиона в 2019 году до 10,40 миллиона зрителей в 2021. Обладатели главных кинематографических трофеев будут названы 27 марта. Столь позднее проведение церемонии не связано с продолжающейся пандемией коронавируса, она была перенесена из-за зимних Олимпийских игр.

Том Холланд является одной из самых перспективных голливудских звезд нового поколения. Он востребован в самых разных жанрах.