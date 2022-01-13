Страны Балтии ведут переговоры с НАТО о расширении военного присутствия

Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО о расширении военного присутствия на своей территории для сдерживания России, сообщила Reuters премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

A глава НАТО заявил, что атака России на Украину подстегнет принятие решения.

Россия, которая сосредоточила войска на границе с Украиной, потребовала прекратить подобные развертывания и остановить расширение западного оборонного альянса.

В среду она изложила 30 членам НАТО свои требования по гарантиям безопасности в Европе.

«Конечно же, мы обсуждаем с нашими союзниками расширение их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора», – заявила Каллас в интервью Reuters по видеосвязи, не вдаваясь в детали.

«Если вы посмотрите на карту, то увидите, что страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть тревоги», – добавила она.

Дипломат НАТО, выступая на условиях анонимности, заявил Reuters, что вопрос о дополнительном развертывании войск в странах Балтии может стать предметом обсуждения министров обороны стран НАТО, когда они проведут запланированную встречу в середине февраля.

Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году.

В каждой из этих стран находится чуть более тысячи военнослужащих.

Каллас заявила, что усиление имеющихся подразделений возможно.

По ее словам, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но при этом должен дать понять Кремлю, что в случае эскалации ситуации в Украине ему придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.

«Думаю, мы не должны попасть в ловушку, обсуждая, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого, – сказала Каллас. – Запад не формировал военные группы для нападения на Россию».