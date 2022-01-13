США ввели санкции против граждан КНДР и РФ

США ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного гражданина России (Роман Анатольевич Алар) и российской компании («Парсек»). Один из подвергнутых санкциям граждан КНДР базируется во Владивостоке и закупает телекоммуникационное оборудование в России.

Согласно Министерству финансов США, эти физические и юридические лица закупали в России и Китае товары и оборудование в интересах ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

Санкции введены после серии ракетных тестов, проведенных КНДР, каждый из которых нарушил резолюции Совета безопасности ООН.

Согласно заявлению Министерства финансов, санкции введены, чтобы предотвратить развитие ядерной и ракетной программ Северной Кореи и предотвратить ее попытки распространения соответствующих технологий.

Это первые санкции в отношении КНДР, введённые администрацией Джо Байдена, которая безуспешно пытается вернуть Северную Корею за стол переговоров, чтобы убедить ее отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.

Нед Прайс, представитель Госдепартамента США, заявил, что США продолжат делать ставку на дипломатию.