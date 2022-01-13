Підозра Порошенку може бути помстою Коломойського за приватизацію ПриватБанку — Рябошапка

Політичне переслідування та фальсифікація справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка може бути помстою олігарха Ігоря Коломойського за націоналізацію “ПриватБанку”.

Про це в ефірі “Прямого” заявив генеральний прокурор України (2019-2020 рр.) Руслан Рябошапка.

Він пояснив, що у цій справі від самого початку було щось дивне, адже Зеленський вже давно міг відпустити цю історію.

“Тут є якась ірраціональна сторона чи ірраціональна емоція з цією справою. Я довго думав, що може спонукати Володимира Зеленського бути настільки послідовним у переслідуванні Порошенка”, – зауважив Рябошапка.

“Можна було б відпустити цю історію, дати можливість правоохоронним органам робити свою роботу і не втручатися в неї. Мені здається, що це те, про що мало говорять сьогодні – це Коломойський”, – додав ексгенпрокурор.

Я не можу виключати того, що те, що відбувається сьогодні – це помста Коломойського за “ПриватБанк”, за націоналізацію “ПриватБанку”, за те, що він вважає, що Порошенко забрав у нього “ПриватБанк”. Він вважає, що Порошенко домігся в Лондонському суді арешту всіх його активів. Усі активи Коломойського фактично арештовані, він живе на певну суму обмежену, визначену Лондонським судом. І він зараз фактично є під загрозою рішення Лондонського суду… Руслан РябошапкаЕксгенеральний прокурор України

Він переконаний, що Коломойський нікуди не зник, і досі є ключовою фігурою для українського політикуму.

“Тому я вважаю, що цей старший товариш Володимира Зеленського ніде не дівся і він є ключовою фігурою, можливо, сьогодні теж у визначенні української політики. Він визначає, кого переслідувати і за що переслідувати, – заявив Рябошапка.

“Він визначає певні стосунки з міжнародними інституціями, з МВФ тим самим. Адже відома позиція Ігоря Коломойського, куди треба йти МВФу і, можливо, нам слід подумати про дефолт. А історії з дефолтом обговорювалися на нарадах в Офісі президента. Мені про це говорили”, – додав колишній генеральний прокурор України.