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Около 62 тысяч учащихся и персонала школ Лос-Анджелеса заразились коронавирусом

Это примерно 15 процентов от всех проведенных в школьном округе тестов

Около 62 тысяч учащихся и сотрудников Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса заразились коронавирусом перед возобновлением занятий во вторник, что подтвердили положительные результаты тестов, сообщил представитель округа.

Во втором по величине школьном округе в стране было проведено около 414 тысяч тестов.

Из них примерно 15 процентов оказались положительными, сообщила представитель округа Шеннон Хейбер.

Все учащиеся округа должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед возвращением в школу на этой неделе.

13 января, 2022 | Category: США
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