Какие сборы трав способствуют укреплению иммунитета

Сложная ситуация, которая сейчас во всем мире сложилась из-за пандемии коронавируса, заставила многих людей озадачиться вопросами укрепления иммунитета. Никто не хочет болеть, правда? К сожалению, из обычной еды очень сложно получать витамины и минералы, необходимые для нашего с вами комфортного самочувствия. А особенно в зимне-весенний период времени, когда нет свежевыращенных овощей или стоят они баснословно дорого. В такой ситуации нам на помощь приходят различные сборы трав, с помощью которых тоже можно укреплять иммунитет и повышать устойчивость организма к вирусам простуды и ОРВИ. Давайте вместе попробуем разобраться, с какими именно травами нужно заваривать чай, чтобы быть здоровым и полным сил в любое время года.

Шиповник

Такое простое и доступное в нашей климатической зоне растение, но сколько в нем полезных для иммунитета веществ! Ягоды шиповника считаются рекордсменами по содержанию аскорбиновой кислоты. Именно витамин С является лучшей профилактикой вирусов простуды и гриппа, он укрепляет защитные силы организма и активизирует иммунитет. Совсем недорого купить травяные сборы с шиповником можно на сайте bio-profi.ru. Вкусный и полезный настой, насыщенный микроэлементами и витаминами, станет вашим любимым напитком в холодное время года.

Лимонник китайский

Это вид цветковых растений рода Лимонник семейства Лимонниковые. Главное преимущество такого травяного сбора в том, что он содержит лигнаны — вещества с широким спектром биологической активности. Это отличная поддержка для иммунитета! Лигнаны стимулируют деятельность центральной нервной системы и оказывают на организм общеукрепляющее действие. Посмотреть травяные сборы с лимонником можно на странице https://bio-profi.ru/catalog/herbs/herbal_mix/. Чаи на основе лимонника помогают при переутомлении, служат защитой от депрессии, способствуют улучшению настроения, повышению умственной и физической активности.

Сборы с имбирем

Имбирь обладает хорошо выраженными антибактериальными и антисептическими свойствами. Он почти мгновенно снижает температуру и ускоряет выздоровление при простуде у взрослых и детей. Помимо этого, в составе корня имбиря есть антиоксиданты, витамины, эфирные масла и минералы, которые укрепляют иммунную систему и положительным образом сказываются на общем самочувствии в зимне-весенний период времени.