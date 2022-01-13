Как выбрать электрическую мясорубку

Наличие мясорубки в доме расширяет возможности хозяйки для приготовления оригинальных блюд. Конечно, сегодня без проблем можно купить уже готовый фарш, но приготовив его самостоятельно, можно быть уверенным в его качестве, составе и вкусе.

К тому же такой кухонный гаджет позволяет получить оригинальные сочетания, смешивать разные виды мяса и не только. Мясорубка даст хозяйке шанс готовить не только мясные котлеты, но и рыбные, овощные, изготавливать домашние колбаски.

Сегодня хозяйки предпочитают электрические мясорубки, нежели на ручной тяге. Они позволяют облегчить и ускорить процесс. Но здесь встает вопрос с их выбором. Прибор должен быть не только надежным и крепким, но также эффективным и отвечать запросам хозяйки. Стоит придерживаться простых рекомендаций, чтобы подобрать лучший вариант кухонной техники.

Виды мясорубок

Первым делом стоит обратить внимание на виды электрических мясорубок.

1. Техника для домашнего использования.

Это небольшие и не очень мощные гаджеты. По производительности они близки к механическим. Но при работе с ними не придется прилагать множество усилий. У них выделяют свои достоинства и недостатки.

К плюсам относят:

не требует прилагать физические усилия;

просты в эксплуатации;

справляется с функцией приготовления фарша из разнообразных продуктов;

если следовать инструкции по эксплуатации, то прослужит долго.

Минусы:

придется бережно использовать, чтобы не перегружать мотор;

не подходит для переработки больших объемов продуктов;

нет или мало дополнительных функций.

2. Приборы повышенной мощности.

Они подходят для дома, если надо перерабатывать большие объемы мяса и других продуктов. Подходят для небольших кафе, буфетов. У них выше производительность, чем у дешевых моделей. К тому же могут быть дополнительные функции и насадки.

К преимуществам относят:

повышенная мощность и производительность;

защита мотора от перегрева;

дополнительные насадки.

Минусы:

дороже простых приборов;

большие размеры;

шум при работе.

3. Профессиональные агрегаты.

Предназначены для предприятий общепита и магазинов. Они дольше служат, могут перерабатывать большие объемы мяса. Но потребляют много энергии, занимают пространство и издают шум. Поэтому не подходят для использования в квартире.

Критерии выбора

Выбрав вид мясорубки, стоит оценить следующие параметры:

Мощность мясорубки

Если не планируется использовать мясорубку постоянно и для переработки больших объемов продуктов, тогда можно легко обойтись моделями, мощность которых составляет 500+ Вт. Этого хватит, чтобы изредка приготовить котлеты на ужин для семьи.

Если же техника будет использоваться чаще, и требуется перерабатывать разнообразные виды мяса от мягкого до жесткого, тогда лучше выбрать мощность 1000+ Вт.

Производительность изделия

Этот параметр стоит учитывать при выборе товара в магазине. Он позволяет понять, какой объем продукта можно перекрутить за 1 минуту. Выбор прибора будет зависеть от того, насколько часто планируется его использовать и сколько продуктов перерабатывать.

Из каких материалов изготовлена мясорубка

Речь здесь идет не столько о рабочих элементах. Конечно, лучше отдавать предпочтение металлическим и цельнолитым. Нужно внимательно подойти к подбору корпуса. Пластиковый облегчает вес прибора, к тому же так техника выглядит привлекательнее. Но металлический долговечнее, хотя увеличивает вес мясорубки.

Наличие дополнительных функций

Это разнообразит способы применения прибора. Но, не стоит выбирать агрегат с огромным количеством насадок, если планируется его использовать только для приготовления обычного фарша. И, наоборот, разные ножи и насадки позволят готовить разнообразный фарш для множества интересных блюд.

Заключение по теме

Оцените собственные потребности, и только затем приступайте к выбору мясорубки. Лучше выбирать те функции и мощность, которые подходят конкретно вам. Удачи!