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Израильские ученые приблизились к созданию самовосстанавливающейся электроники

Израильские ученые приблизились к созданию самовосстанавливающейся электроники

Ученые из Технологического института Технион в Израиле обнаружили новое свойство кристаллов перовскита, которое в будущем позволит создавать самовосстанавливающиеся электронные устройства.

Речь идет о вероятной способности электроники самостоятельно «залечивать» небольшие повреждения. Но еще более интересной перспективой является создание приборов и устройств с практически неограниченным ресурсом. Трудно даже предположить, какого экономического эффекта можно добиться в результате, говорят специалисты.

Группа израильских ученых под руководством профессора Йонадава Бекенштейна занялась синтезом нанокристаллов – самых маленьких из найденных в настоящее время стабильных частиц. Используя электронный микроскоп, исследователи проделали в них отверстия. Сначала отверстия располагались на поверхности, затем погружались внутрь, и поверхность кристалла снова становилась целостной. Затем ученые поместили на их поверхность органические молекулы, которые затем удалили. Выяснилось, что в этом случае кристалл не втягивал отверстия внутрь, а как бы выталкивал их наружу.
“Существуют всевозможные дефекты, которые влияют на функциональность материалов, и в данном случае это был самый серьезный дефект — дыра: часть материала просто отсутствовала. Мы обнаружили, что кристалл перовскита может вернуться в свое первоначальное, “здоровое” состояние, если мы заставим дыру выталкиваться наружу”, – сказал Бекенштейн.
Представители Техниона говорят, что материалы, изготовленные из перовскита, считаются мягкими, в отличие от кремниевых проводников. Кремний – твердый материал, и он не способен к самовосстановлению. Кроме того, производство кремниевых проводников потребляет много энергии, поскольку технология требует высоких температур. Специалисты надеются, что перовскиты найдут широкое применение в производстве электроники, солнечных батарей и электрооптики, которые будут способны к самовосстановлению. Использование материала также актуально для космоса, где сложно заменить поврежденные детали.

13 января, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости
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