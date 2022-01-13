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Иглоукалывание: показания, проведение, достигаемые результаты

От патологий нервной системы до болевых синдромов – иглоукалывание (иглорефлексотерапия) помогает в самых разных случаях. Это признанный метод терапии с доказанной эффективностью.

В каких случаях помогает иглотерапия

Курсы иглоукалывания: показания и эффективность методикиЧтобы терапия дала желаемый результат, с пациентом должен работать опытный специалист, например, процедура иглоукалывания https://healthymind.by/services/igloterapiya/ в медицинском центре, представленном по указанной ссылке, проводится квалифицированными докторами с большим опытом, прекрасно владеющими разными техниками терапии. Врачи подбирают оптимальную программу курса иглорефлексотерапии с учетом индивидуального состояния пациента, целей и других факторов.

Показания к иглоукалыванию

Терапия назначается при разных заболеваниях, патологиях и состояниях. Примеры показаний:

  • тревоги, депрессии и другие невротические расстройства;
  • болевые синдромы;
  • повышенная слабость;
  • зависимости (алкогольная, никотиновая, наркотическая);
  • высокое или низкое давление;
  • ожирение и пищевые расстройства.

Показаний много. Лечение всегда начинается с консультации врача – обратитесь к хорошему специалисту, он проведет осмотр, уточнит жалобы, поставит диагноз и назначит эффективный курс иглотерапии.

Эффективность лечения иглотерапией

При условии, что процедуры выполняет опытный врач, прекрасно владеющий техникой иглоукалывания, лечение дает хороший эффект (может применяться отдельно либо в комплексе с другими методами):

  • активизация местного и общего иммунитета;
  • стимулирование мозговой и сердечной деятельности;
  • улучшение качества сна;
  • снижение стресса (иглорефлексотерапия действует успокаивающе);
  • снятие болевых синдромов;
  • улучшение подвижности суставов.

И это лишь несколько примеров того, какой эффект дает иглотерапия. Как объясняют сами врачи, процедуры иглотерапии активизируют внутренние ресурсы организма, расслабляют и придают силы, создавая все условия для того, чтобы иммунитет быстрее справлялся с заболеваниями и патологиями.

Больно ли делать иглоукалывание

Все зависит от чувствительности пациента – у каждого человека свой болевой порог. Но в целом процедуры практически безболезненны. Большинство людей спокойно переносят сеансы иглорефлексотерапии, многие даже засыпают во время терапии, успокаиваясь и получая удовольствие от лечения.

Подробную информацию об иглотерапии предоставит врач на первой же консультации. Обращайтесь к хорошему специалисту с опытом.

13 января, 2022 | Category: Новости
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