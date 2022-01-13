Иглоукалывание: показания, проведение, достигаемые результаты

От патологий нервной системы до болевых синдромов – иглоукалывание (иглорефлексотерапия) помогает в самых разных случаях. Это признанный метод терапии с доказанной эффективностью.
В каких случаях помогает иглотерапия
Чтобы терапия дала желаемый результат, с пациентом должен работать опытный специалист, например, процедура иглоукалывания https://healthymind.by/services/igloterapiya/ в медицинском центре, представленном по указанной ссылке, проводится квалифицированными докторами с большим опытом, прекрасно владеющими разными техниками терапии. Врачи подбирают оптимальную программу курса иглорефлексотерапии с учетом индивидуального состояния пациента, целей и других факторов.
Показания к иглоукалыванию
Терапия назначается при разных заболеваниях, патологиях и состояниях. Примеры показаний:
- тревоги, депрессии и другие невротические расстройства;
- болевые синдромы;
- повышенная слабость;
- зависимости (алкогольная, никотиновая, наркотическая);
- высокое или низкое давление;
- ожирение и пищевые расстройства.
Показаний много. Лечение всегда начинается с консультации врача – обратитесь к хорошему специалисту, он проведет осмотр, уточнит жалобы, поставит диагноз и назначит эффективный курс иглотерапии.
Эффективность лечения иглотерапией
При условии, что процедуры выполняет опытный врач, прекрасно владеющий техникой иглоукалывания, лечение дает хороший эффект (может применяться отдельно либо в комплексе с другими методами):
- активизация местного и общего иммунитета;
- стимулирование мозговой и сердечной деятельности;
- улучшение качества сна;
- снижение стресса (иглорефлексотерапия действует успокаивающе);
- снятие болевых синдромов;
- улучшение подвижности суставов.
И это лишь несколько примеров того, какой эффект дает иглотерапия. Как объясняют сами врачи, процедуры иглотерапии активизируют внутренние ресурсы организма, расслабляют и придают силы, создавая все условия для того, чтобы иммунитет быстрее справлялся с заболеваниями и патологиями.
Больно ли делать иглоукалывание
Все зависит от чувствительности пациента – у каждого человека свой болевой порог. Но в целом процедуры практически безболезненны. Большинство людей спокойно переносят сеансы иглорефлексотерапии, многие даже засыпают во время терапии, успокаиваясь и получая удовольствие от лечения.
Подробную информацию об иглотерапии предоставит врач на первой же консультации. Обращайтесь к хорошему специалисту с опытом.
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