Гильдия киноактёров США впервые номинировала на свою премию неанглоязычное шоу — это южнокорейская «Игра в кальмара»
Комедийный сериал от Apple «Тед Лассо» получил пять номинаций.
Гильдия киноактёров США объявила номинантов SAG Awards 2022. Награждение состоится 27 февраля.
Больше всего раз гильдия номинировала проекты Netflix и Apple. Например, «Власть пса» попала в три категории, «Игра в кальмара» — четыре, а «Тед Лассо» и «Утреннее шоу» — пять и четыре соответственно. Variety отмечает, что «Игра в кальмара» стала первым шоу не на английском языке, номинированным на SAG Awards.
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