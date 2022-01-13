Гильдия киноактёров США впервые номинировала на свою премию неанглоязычное шоу

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Комедийный сериал от Apple «Тед Лассо» получил пять номинаций. Гильдия киноактёров США объявила номинантов SAG Awards 2022. Награждение состоится 27 февраля. Больше всего раз гильдия номинировала проекты Netflix и Apple. Например, «Власть пса» попала в три категории, «Игра в кальмара» — четыре, а «Тед Лассо» и «Утреннее шоу» — пять и четыре соответственно. Variety отмечает, что «Игра в кальмара» стала первым шоу не на английском языке, номинированным на SAG Awards. «Власть пса» «Тед Лассо» Певицу Леди Гагу номинировали на премию в категории «лучшая женская роль» за фильм «Дом Гуччи». Актёр Эндрю Гарфилд посоревнуется в категории «лучшая мужская роль» (мюзикл «Тик, Тик… Бум»).