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Галь Гадот снимется в ремейке признанной классики

Галь Гадот снимется в ремейке признанной классики

36-летняя звезда фильмов о Чудо-женщине Галь Гадот официально подписалась на роль в новом фильме. Речь идет о ремейке ленты «Поймать вора», которая была снята в 1955 году выдающимся режиссером Альфредом Хичкоком.

За сценарий отвечает Эйлин Джонс, которая работала над сериалом «Блудный сын». Информации о режиссере ленты пока нет, передает Variety.

Оригинальный фильм рассказывал о похитителе драгоценностей, который ушел «на пенсию». Но позже происходит череда краж с очень похожим почерком, а преступник пытается доказать, что на этот раз это не его рук дело.

13 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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