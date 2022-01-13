Финляндия и Швеция могут рассчитывать на быстрое вступление в НАТО — Столтенберг

Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Конечно, из многих сторон они (Финляндия и Швеция — ИФ) очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку», — сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопрос о том, насколько быстро эти страны могут принять в альянс.

Столтенберг пояснил, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Он добавил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции тем не менее потребует политического решения как в этих странах, так и со стороны 30 государств-членов НАТО.