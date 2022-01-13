ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России до конца июля этого года. Об этом говорится в релизе на сайте Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — следует из документа.

Как указано в релизе, соответствующее решение было принято «после недавней оценки ситуации с имплементацией Минских договоренностей».

Напомним, что ограничительные меры впервые были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Впоследствии меры были усилены.

В 2015 году Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений.

Кроме таких санкций, в отношении Москвы действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: это индивидуальные меры и меры в связи с «аннексией Крыма и Севастополя».