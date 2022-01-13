У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы » Джейсон Момоа разводится с женой Экранный Аквамен Джейсон Момоа принял решение развестись со своей женой Лизой Боне. Пара прожила вместе долгие 17 лет, но приняла решения продолжать свой путь раздельно. Экс-супруги опубликовали совместное заявление. «Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще», — гласит сообщение в Instagram. Джейсон и Лиза познакомились на вечеринке благодаря общим друзьям. Чувства вспыхнули даже несмотря на то, что женщина старше актера на 12 лет. Пара воспитывает двоих детей — Лолу и Накао-Вульфа. В 2017 году Джейсон и Лиза официально поженились.