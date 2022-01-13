 
 
  »

Джейсон Момоа разводится с женой

«Разными дорогами»: Джейсон Момоа разводится с женой

Экранный Аквамен Джейсон Момоа принял решение развестись со своей женой Лизой Боне. Пара прожила вместе долгие 17 лет, но приняла решения продолжать свой путь раздельно. Экс-супруги опубликовали совместное заявление.

«Любовь между нами продолжает существовать, приобретая новые формы. Мы отпускаем друг друга, чтобы стать кем-то еще», — гласит сообщение в Instagram.

Джейсон и Лиза познакомились на вечеринке благодаря общим друзьям. Чувства вспыхнули даже несмотря на то, что женщина старше актера на 12 лет. Пара воспитывает двоих детей — Лолу и Накао-Вульфа. В 2017 году Джейсон и Лиза официально поженились.

 

13 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  