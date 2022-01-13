Число зараженных COVID-19 за последние сутки побило все рекорды

За последние сутки коронавирусом по всему миру заразились 3 млн 395 тыс. 785 человек — это рекорд с начала пандемии, заявила Всемирная организация здравоохоранения.

Кроме того, по данным ВОЗ, скончались 7 тыс. 735 человек.

Общее количество заразившихся сейчас составляет более 312 млн. Жертвами инфекции с начала пандемии стали свыше 5,5 млн человек.

Больше всего новых случаев насчитали за сутки США (1 млн 399 тыс. 136), на втором месте Франция (338 тыс. 858), на третьем — Италия (220 тыс. 519).

Накануне ВОЗ также сообщила о рекордном числе инфицированных за неделю — более 15 млн, скончались 43 тыс. 461 человек.

В начале недели в организации предупредили, что ближайшие три месяца пандемии будут трудными.