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Билл Мюррей станет врагом Человека-муравья

Билл Мюррей станет врагом Человека-муравья?

Легендарный комик дразнит фанатов, намекая, что сыграет злодея в предстоящем триквеле марвеловского экшена «Человек-муравей».

Напомним, третья часть выйдет под названием «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Любые сюжетные подробности хранятся в строжайшем секрете. Однако некоторое время назад Билл Мюррей дал понять, что получил роль в этом проекте.

Теперь же актер появился в ютуб-шоу The Eli Manning Show и заявил, что изобразит «плохого парня». То есть если Мюррей не шутит (а актер, как известно, — большой шутник), то он, вероятно, сыграет антагониста в «Квантомании» или же одного из злодеев, если таковых по сценарию несколько.

Напомним также, что к своим ролям должны вернуться Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер. Релиз намечен на 28 июля 2023.

13 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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