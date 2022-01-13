Астрономы обнаружили самую яркую космическую «Корову»

В 2018 году астрономы обнаружили новый тип сверхновых. Вспышка AT2018cow (известная просто как Cow — то есть Корова), была ярче и короче, чем другие подобные события. Но, как оказалось, это не уникальный звездный взрыв.

Новая вспышка, которую зафиксировали ученые, ее превзошла. Если «Корова» 2018 года была в 10 раз ярче, чем типичные сверхновые, то новая вспышка (под названием AT2020mrf), обнаруженная российско-немецким телескопом «Спектр-РГ», оказалась уже в 20 раз ярче. А спустя год наблюдении, проведенных рентгеновским телескопом NASA «Чандра», выяснилось, что AT2020mrf превосходит по яркости «Корову-2018» аж в 200 раз!