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В Киевсовете предложили переименовать Россию в Московию

Представители партии «Голос» зарегистрировали в Киевском горсовете проект решения об изменении названия страны-агрессора Российской Федерации на Московию. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Инициаторы документа предлагают отказаться от использования в названии страны-агрессора исторического названия территории современной Украины – «Русь».

Депутаты обращают внимание на то, что до 1721 года Россия называлась именно Московией или Московским царством, при этом смена названия фактически бросила серьезный вызов идентичности украинского народа и является идеологическим оправданием для оккупации территории Украины.

Если соответствующая инициатива будет поддержана депутатами, обращение направят к президенту, Верховной Раде и Кабмину.

12 января, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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