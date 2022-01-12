В Киевсовете предложили переименовать Россию в Московию

Представители партии «Голос» зарегистрировали в Киевском горсовете проект решения об изменении названия страны-агрессора Российской Федерации на Московию. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Инициаторы документа предлагают отказаться от использования в названии страны-агрессора исторического названия территории современной Украины – «Русь».

Депутаты обращают внимание на то, что до 1721 года Россия называлась именно Московией или Московским царством, при этом смена названия фактически бросила серьезный вызов идентичности украинского народа и является идеологическим оправданием для оккупации территории Украины.

Если соответствующая инициатива будет поддержана депутатами, обращение направят к президенту, Верховной Раде и Кабмину.