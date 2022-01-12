В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров



В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров — это кардинальное решение наконец поможет переломить ситуацияю.

Власти Квебека, самой населенной провинции Канады, захотели ввести налог для жителей региона, отказывающихся от вакцинации против COVID-19.

Во время брифинга премьер-министр Квебека Франсуа Лего (François Legault), что детали этого проекта дорабатываются. Область его применения не коснется граждан, которые имеют медицинские противопоказания против вакцинации. По словам Лего, размер взноса за отказ от прививки составит не менее 100 канадских долларов (79,5 доллара США).

Антиваксеры, по мнению властей Квебека, становятся финансовым бременем для других людей. По мнению опрошенного Reuters профессора медицины и медицинских наук канадского Университета Макгилла Кэролин Эллс, налог — это чрезмерный шаг. Она отметила, что ограничения доступа к развлечениям и рабочим местам продолжают показывать свою эффективность в борьбе с коронавирусом.