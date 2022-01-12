В CIT сообщили о переброске огромного числа военных и техники из Сибири и Дальнего Востока на запад России

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Аналитики предполагают, что «техника присоединится к силам, сосредоточенным в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной».

Как отмечается в телеграм-канале CIT, аналитики группы обнаружили в социальных сетях «множество видео, где военная техника запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад». В CIT установили, что большинство записей сделаны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе в Бурятии и Приморском крае.

По словам расследователей, в последние несколько дней число видео с переброской военной техники на запад России значительно возросло. На кадрах специалисты обнаружили военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Предположительно, военные перевозят также зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитную самоходную установку «Шилка».

Специалисты CIT отмечают, что вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах передвигается личный состав военнослужащих, однако точное количество военных установить пока не удалось.

В расследовании отмечается, что военная техника отправлялась из Улан-Удэ, Борзя, Белогорска и Уссурийска. Специалисты предположили, что она относится к соединениям всех четырех армий Восточного военного округа России.