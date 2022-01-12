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Ученые нашли лекарство, которое гарантированно «убивает» ковид

Американские ученые обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения широкого спектра сарбековирусов, включая и все штаммы ковида. Антитело S2K146 было выделено из В-клеток выздоровевшего от коронавируса пациента.

Как пишет Medical Xpress, S2K146 нейтрализует и сам SARS-CoV-2 и все его варианты. В исследованиях на животных оказалось, что антитело защищает от инфекции, и, скорее всего, препятствует попыткам вируса «сбежать» через мутации. Ученым в экспериментах с помощью S2K146 удалось полностью подавить репликацию вируса в легких.

12 января, 2022 | Tags: , | Category: Наука, Новости
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