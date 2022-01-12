Столтенберг: диалог с Россией не был простым, но разговор полезен В Канаде предложили ввести налог для антиваксеров » У влади немає жодних підстав для затримання Порошенка — Головань Наразі, попри сфальсифіковану підозру п’ятому Президенту Україну Петру Порошенку, у чинної влади немає жодних підстав для арешту лідера партії “Європейська Солідарність”. Про це під час брифінгу заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, трансляцію вів “Прямий“. Він наголосив, що Порошенко готовий добровільно з’явитися до суду, тож у влади немає жодних підстав для його затримання.“Ми наголошуємо, що жодних підстав для примусової доставки Петра Порошенка або його затримання, відповідно до закону не існує”, – наголосив адвокат. Оскільки він знаходився у подорожі за межами України і одразу по прибуттю Україну він готовий добровільно з’явитися до суду і мало того, не тільки готовий, але й вимагає від слідчого судді призначити судове засідання і надати йому можливість взяти участь у судовому процесі. Ігор ГолованьАдвокат Петра Порошенка