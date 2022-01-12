У Оскара впервые за три года появится ведущий

Впервые с 2018 года церемония вручения премии «Оскар» пройдет в своем давнем доме в Dolby Theater.

У церемонии вручения премии Оскар, которая состоится в марте, впервые за три года появится ведущий. Об этом во вторник, 11 января сообщает Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

«В этом году на церемонии будет ведущий», — заявил президент ABC Entertainment Крейг Эрвич на мероприятии Ассоциации телевизионных критиков.

В то же время, он не сообщил никаких кандидатур и подробностей.

В последний раз премию Оскар с ведущим вручали в 2018 году: тогда, как и годом ранее, церемонию провел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, но он отказался от участия из-за скандала вокруг его резких высказываний против ЛГБТ-сообщества.

В 2020 году организаторы вновь обошлись без ведущего. В 2021-м из-за коронавируса церемония прошла в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.

Известно, что 94-я по счету церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта.

Рейтинги телепередачи упали за последние годы.