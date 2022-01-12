Третья часть «Паука» с Холландом поставила уникальный рекорд

«Человек-паук: Нет пути домой» собрал самую большую кассу в России за все время выпуска блокбастеров от Marvel. Фильм об объединении трех супергероев из разных вселенных заработал по всей стране более трех миллиардов рублей.

Предыдущий рекорд был установлен эпическим блокбастером «Мстители: Финал» который в России принес создателям около 2,6 млрд рублей.

Новый рекордсмен вышел на экраны 15 декабря прошлого года и уже обогнал по сборам культовый «Титаник».

Источник фото: Legion-Media