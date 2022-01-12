Столтенберг: диалог с Россией не был простым, но разговор полезен

Переговоры с Россией, прошедшие в среду, не были простыми, но состоялся серьёзный и прямой обмен мнениями по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь Североатлантического Союза Йенс Столтенберг.

По его словам, у сторон остаются значительные разногласия, и найти общие подходы по ним — сложная задача. Однако, на переговорах были затронуты чувствительные вопросы. Столтенберг назвал позитивным сигналом то, что все союзники по НАТО и представители России оказались за одним столом.

Прошедшая 12 января в Брюсселе встреча стала первым заседанием в рамках Совета Россия-НАТО за два последних года. На переговорах планировалось обсудить недавно выдвинутые российские требования «гарантий безопасности». Москва настаивает, прежде всего, на том, чтобы не было дальнейшего расширения НАТО на восток, и чтобы в эту организацию не принимались страны из числа бывших советских республик, прежде всего, Украина и Грузия.

По итогам заседания в среду Йенс Столтенберг назвал абсолютно несоответствующим действительности утверждение, что расшрение Североатлантического Союза — это агрессивный шаг. «Члены НАТО готовы на диалог с Россией, но не пойдут на копромисс в отношении своих ключевых принципов, в отношении суверенитета и территоиальной целостности каждой отдельной страны в Европе. Союзники по НАТО призвали сегодня Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. У России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет», — заявил глава западного военно-политического союза.

Столтенберг в очередной раз сказал, что отвергает требование Москвы, касающееся лишения Киева шансов и перспектив вступить в НАТО. Отвечая на вопрос, собирается ли НАТО укреплять страны Восточной Европы в случае использования Россией силы, глава организации сказал, что западные союзники будут изучать этот вопрос.