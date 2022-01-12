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США выделят более 308 миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану

США выделят более 308 миллионов долларов и 1 миллион доз вакцин от COVID-19 в качестве гуманитарной помощи Афганистану. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты предоставляют народу Афганистана 1 миллион дополнительных доз от COVID-19 через [механизм] COVAX, общее число [таким образом] составит 4,3 миллиона доз», — сказано в пресс-релизе.

В администрации также отметили, что гуманитарная помощь Агентства США по международному развитию (USAID) будет поступать напрямую через независимые гуманитарные организации. «Общая гуманитарная помощь США в Афганистане и афганским беженцам в регионе с октября 2021 года составила почти 782 миллиона долларов, и мы остаемся крупнейшим донором гуманитарной помощи в Афганистане», — заявили в Белом доме.

12 января, 2022 | Category: США
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