США работают с Германией и ЕС над задержкой запуска «Северного потока-2»

Власти США вместе с Германией и Евросоюзом рассматривают вопрос о возможной приостановке газопровода «Северный поток-2» в случае «агрессии России в отношении Украины», заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для журналистов.

По ее словам, власти Германии «уже приняли меры», чтобы задержать запуск газопровода.

Нуланд также добавила, что у США и союзников «нет разногласий» по вопросу санкций против РФ в случае предполагаемого вторжения на Украину. «Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», — пояснила дипломат, добавив, что эти меры США «не хотели бы использовать».