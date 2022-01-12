 
«  
  »

США работают с Германией и ЕС над задержкой запуска «Северного потока-2»

Власти США вместе с Германией и Евросоюзом рассматривают вопрос о возможной приостановке газопровода «Северный поток-2» в случае «агрессии России в отношении Украины», заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для журналистов.

По ее словам, власти Германии «уже приняли меры», чтобы задержать запуск газопровода.

Нуланд также добавила, что у США и союзников «нет разногласий» по вопросу санкций против РФ в случае предполагаемого вторжения на Украину. «Как мы делали в прошлом, США могут принять ряд мер, а Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые не будут в точности такими же, но также будут болезненными для России, поскольку мы в разной степени подвержены риску», — пояснила дипломат, добавив, что эти меры США «не хотели бы использовать».

12 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  