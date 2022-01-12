Слідча ДБР Богатюк потрапила до бази «Миротворця» за «знищення каналу поставок клістронів для систем ППО»

Про це повідомляє сайт «Миротворець» .

«1 липня 2020 року у кількох зенітних ракетних бригадах ЗСУ, під Києвом та біля Криму, якраз за кілька днів до початку широкомасштабних навчань російського агресора в окупованому ним Криму, слідчі вилучили ключові елементи систем ППО та відповідну документацію до зенітно-ракетних комплексів», — розповідають в «Миротворці».

Зазначається, що слідчі достеменно знали, що придбання клістронів було результатом вдалої спецоперації українських спецслужб, і придбати їх було неможливо ні у який спосіб, крім як із залученням розвідувальних органів, оскільки українські системи ППО в основному ще радянських часів і виробником запчастин для них є російський агресор.

«В результаті дій слідчих ДБР були «засвічені» номери електронних пристроїв, що дозволило ФСБ російського агресора досить швидко вирахувати та заарештувати задіяну у постачанні клістронів в Україну агентурну мережу наших спецслужб. Канал отримання клістронів для наших систем ППО був знищений діями ДБР», — йдеться в повідомленні.

Однак, пише «Миротворець», після розголосу інформації про дії ДБР клістрони було повернуто до військових частин.

«Що дивне в цій історії: ви не знайдете інформації про тих, хто саме брав участь у вилученні клістронів з військових частин. Матеріали закриті за сьома замками. І це зайвий раз підтверджує, що справа нечиста і від виконавців тхне. Разом з тим наші дослідники знайшли слідчу ДБР, яка замутила все це на Хмельниччині. Тепер вона у Чистилищі. … До речі, незважаючи на заподіяну шкоду оброноздатності України, яка призвела до важких наслідків, ця слідча досі працює в ДБР», — підсумували в «Миротворці».

За даними ресурсу мова йде про Оксану Богатюк.