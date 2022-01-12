Самая маленькая звезда «Игры престолов» скучает по любимой роли

Актер Питер Динклейдж, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Тириона Ланнистера и завоевавший за свою работу статуэтку «Эмми», признал, что скучает по своему персонажу.

«Он был приятным, забавным, и у сценаристов доставало таланта прописать для него не только шутки, подходящие для надписей на футболках, но и сделать его выше всего этого мира, настроенного против него», — поделился актер в своем интервью для Sunday Times.

В ответ на критику последнего сезона культового сериала Динклейдж отметил, что всем угодить невозможно и шоу просто не стало следовать фанатским ожиданиям.

Источник фото: Legion-Media