Постпред США в НАТО отвергла предложение замглавы МИД РФ «собирать монатки»

В четверг члены постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудят наращивание военного присутствия России на границе с Украиной, а также выдвинутые Москвой требования о гарантиях безопасности со стороны Запада. Аналогичные вопросы будут обсуждаться в среду на заседании Совета Россия — НАТО. В преддверии переговоров постпред США в НАТО Джулиана Смит озвучила позицию Вашингтона касательно предложений России о непринятии в альянс Украины и прокомментировала предложение замглавы МИДа Сергея Рябкова «собирать манатки» в сторону рубежей 1997 года.

Утром 11 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, рассказала Смит.

«На этой встрече они обсуждали [предстоящий] совет Россия-НАТО, и подтвердили приверженность [США и НАТО] диалогу и дипломатии [с Россией], — сказала Джулиана Смит. — Для того, чтобы дипломатия увенчалась успехом, необходимо, чтобы Россия предприняла конкретные действия по деэскалации напряженности».

Комментируя вопрос о том, будут ли члены НАТО в среду обсуждать пакет предложений России о гарантиях нерасширения альянса (частью которого является отказ от приема в НАТО Грузии и Украины – прим. автора), Смит заявила, что «политика открытых дверей НАТО пересматриваться не будет».

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», Смит также прокомментировала заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что НАТО «пора собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

«Альянс не собирается отматывать время назад и возвращаться в совершенно другую эпоху, когда альянс был меньше и обладал иным влиянием, — заявила постпред НАТО. — Мы работаем в современном мире с НАТО, находящимся нынешнем виде. И я не думаю, что кто-либо в НАТО заинтересован в том, чтобы вернуться в прошлое».

По словам постпреда США в НАТО, в качестве ответа на военный кризис, ответственность за которой она возложила на Россию, Альянс готовится усилить оборону на восточном фланге, а также готов к значительным новым расходам в случае дальнейшей российской агрессии в Украине.

Джулиана Смит подчеркнула, что достижение дипломатического успеха в переговорах возможно в случае выполнения Минских соглашений, и отвода Россией ее Вооруженных сил: «Если Россия продолжит конфронтацию, это будет иметь серьезные последствия».

Отвечая на вопрос о возможных ограничениях на наступательные вооружения, который может обсуждаться с Россией, постпред добавила, что «США не планирует размещать наступательные ракеты на территории Украины». Кроме того, замгоссекретаря Венди Шерман ранее высказала идею о возможных взаимных ограничениях на военные учения, добавила Смит.

Напомним, что, по словам заместителя госсекретаря США Венди Шерман, возглавляющей американскую делегацию на переговорах, США отвергают российские требования о нерасширении НАТО.