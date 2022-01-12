Опра Уинфри снимет фильм о первом темнокожем лауреате Оскара Сидни Пуатье

Опра Уинфри станет продюсером документального фильма о первом темнокожем лауреате Оскара Сидни Пуатье, который умер 6 января 2022 года. Режиссером будет Реджинальд Хадлин.

Известно, что родственники Пуатье уже привлечены к работе над проектом. Когда выйдет фильм – пока не сообщают.

Над фильмом работает компания Apple, а также студии Harpo Productions и Network Entertainment.

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Для меня было честью любить его (Сидни Пуатье – Кино 24) как наставника. Друга. Брата. Покровителя. Учителя мудрости. Выражаю всеобъемлющее и высокое уважение и похвалу его выдающейся, великой и выразительной жизни. Я ценила его. Я любила его. У него была невероятная душа, которую я буду бесконечно ценить, – написала Опра в инстаграме.

Напомним, Сидни Пуатье в 1964 году стал первым темнокожим лауреатом премии Оскар в категории «Лучшая мужская роль» в фильме «Полевые лилии» (Lilies of the Field). Кроме этой картины актер сыграл в следующих:

«Последний каменщик Америки»;

«Огонь на поражение»;

«Меня зовут Мистер Тиббс»;

«Шакал» и другие.