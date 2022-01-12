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Нуланд: США всегда готовы обсуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО

США готовы обсуждать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если они этого захотят, рассказала замгоссекретаря США Виктория Нуланд на брифинге для журналистов.

По ее словам, к этому обсуждению были готовы пять администраций США, в которых она работала. Власти США «всегда говорили Финляндии и Швеции, что в любое время готовы обсудить их членство в альянсе», отметила Нуланд.

Дипломат также добавила, что если обе страны захотят вступить в альянс, их будут оценивать «по высоким стандартам». По ее словам, и Финляндия, и Швеция «давно создали стабильные демократии». Поэтому разговор о членстве «будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами — коррупцией, экономическими реформами, стабильностью демократии», подчеркнула Нуланд.

12 января, 2022 | Tags: | Category: Мир, Новости, США
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